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В Госдуме оценили санкции США за Крымский мост

Депутат Белик счел пустомельством санкции США за строительство Крымского моста

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Alexey Pavlishak/Reuters

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции Соединенных Штатов в отношении Крымского моста, отметив, что они никак не скажутся на развитии полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия давно не обращает внимания на подобное «пустомельство». Подобные рестрикции в отношении Крымского моста, полуострова и местных жителей вызывают полное равнодушие, указал он.

«Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся», — заявил Белик.

10 сентября стало известно, что нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста или дублирующего его тоннеля. Законопроект требует от администрации США ввести санкции в отношении любого лица, участвующего в строительстве, ремонте или ином техническом обслуживании инфраструктуры.

Ранее в США признали провал санкций против России.

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