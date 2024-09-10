Шойгу рассказал, после чего РФ может возобновить переговоры с Украиной

Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

«До тех пор, пока мы их не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал Шойгу.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве перед началом переговоров с Киевом нужно понять, что именно на них будет обсуждаться. По его словам, обсуждение украинского конфликта в рамках размена территориями — это «несерьезно».

Он также отметил, что ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей.

8 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявлял, что ВСУ сменили тактику в Курской области из-за «серьезного поражения».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.