США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю

Власти США пытаются запустить конфликт с Россией и Китаем, считает бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший. В интервью подкасту Full Send он отметил, что не верит в наличие схожего желания со стороны Пекина и Москвы.

«Не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — пояснил Кеннеди-младший.

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди вышел из предвыборной гонки в августе на фоне падения рейтингов. Завершив кампанию, политик выступил в поддержку бывшего главы Белого дома, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В частности, за готовность экс-президента США пойти на диалог с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине. Впоследствии ряд СМИ не исключали, что Кеннеди-младший может получить должность в администрации Трампа, если он победит на выборах в ноябре.

Ранее в США заявили о неизбежности ядерной войны.