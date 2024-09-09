Зеленского обвинили в обсуждении планов «с кем угодно», но не с украинцами

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет говорить о своих новых мирных инициативах с собственным народом, считает оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает ТАСС. По его словам, готовность главы государства обсуждать «план победы» сначала с США показывает его отношение к украинцам.

«Очевидно, что свои оценки «мирному плану» должны дать сначала мы, а потом уже заморские дяди и тети. Потому что иначе уже слишком очевидно, что война — для них и для Зеленского. А украинцы в этом плане — статисты. Ну или пушечное мясо», — отметил Дубинский.

Он добавил, что Зеленский готов обсуждать свои планы с кем угодно, но только не с гражданами Украины. Дубинский подчеркнул, что именно украинцы непосредственно живут в условиях боевых действий или принимают участие в конфликте.

В конце августа Зеленский заявил о наличии у него некоего «плана победы» над Россией. По его словам, инициатива будет направлена США. Зеленский заметил, что первой частью плана стала атака ВСУ на Курскую область, а следом должны быть еще три этапа, в том числе «мощный пакет принуждения» Москвы к завершению конфликта путем переговоров.

Ранее Зеленский объяснил, почему ему нужна консультация США насчет «плана победы».