Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в обсуждении планов «с кем угодно», но не с украинцами

В Раде потребовали от Зеленского обсудить план победы с украинцами, а не Западом

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет говорить о своих новых мирных инициативах с собственным народом, считает оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает ТАСС. По его словам, готовность главы государства обсуждать «план победы» сначала с США показывает его отношение к украинцам.

«Очевидно, что свои оценки «мирному плану» должны дать сначала мы, а потом уже заморские дяди и тети. Потому что иначе уже слишком очевидно, что война — для них и для Зеленского. А украинцы в этом плане — статисты. Ну или пушечное мясо», — отметил Дубинский.

Он добавил, что Зеленский готов обсуждать свои планы с кем угодно, но только не с гражданами Украины. Дубинский подчеркнул, что именно украинцы непосредственно живут в условиях боевых действий или принимают участие в конфликте.

В конце августа Зеленский заявил о наличии у него некоего «плана победы» над Россией. По его словам, инициатива будет направлена США. Зеленский заметил, что первой частью плана стала атака ВСУ на Курскую область, а следом должны быть еще три этапа, в том числе «мощный пакет принуждения» Москвы к завершению конфликта путем переговоров.

Ранее Зеленский объяснил, почему ему нужна консультация США насчет «плана победы».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами