В Молдавии рассказали об отношении к закупкам газа из РФ

Молдавская сторона может пойти на восстановление поставок газа от российского «Газпрома» в полном объеме, считает министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, передает РИА Новости. По его словам, восстановление закупок станет возможным в случае выгодного предложения со стороны компании.

«Если цена у «Газпрома» будет ниже, чем у других поставщиков, то почему бы и нет. Однако окончательные решения о закупке в республике будут приниматься на основе экономической целесообразности и реальных объемов предложений», — отметил Парликов.

Он добавил, что решение этого вопроса зависит от «Молдовагаз». Парликов подчеркнул, что компания делает выбор на основе анализа рынка и предложений от международных трейдеров, хотя крупные поставщики пока не и проявляют большого интереса.

В Кишиневе не раз говорили о снижении зависимости от российских энергоресурсов. В частности, премьер-министр Молдавии Дорин Речан утверждал, что страна более не зависит от газа из России и покупает «голубое топливо» на свободном рынке. Кроме того, он обещал, что с 2025 года республика будет подключена к рынку электроэнергии Евросоюза. При этом контакт между «Молдовагазом» и «Газпромом» все еще действует, но его объемы ограничены до 5,7 млн кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Причина снижения поставок — многолетний отказ молдавской компании от урегулирования задолженности перед российским поставщиком.

Ранее в Молдавии заявили о риске энергетического кризиса.