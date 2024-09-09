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Украина направила запрос в другие страны о выдаче депутата Рады Дмитрука

Украина попросила другие страны выдать сбежавшего депутата Рады Дмитрука

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Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Украина направила в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче Киеву депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сбежавшего за границу. Об этом сам парламентарий сообщил в Telegram-канале, прикрепив к своему посту соответствующее заявление офиса украинского генерального прокурора.

Офис генпрокурора также попросил Генеральный секретариат Интерпола опубликовать красное оповещение о Дмитруке. Печерский районный суд Киева ранее избрал парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего его объявили в розыск, в том числе международный.

О бегстве депутата с Украины стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Это вызвало на Украине сильный политический скандал.

Перед этим Дмитрука обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. Сам он назвал эти обвинения «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных».

Помимо прочего, Дмитрук известен на Украине своей отрицательной позицией по поводу принятого в стране закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.

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