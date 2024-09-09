Нетаньяху отреагировал на многотысячные акции протеста в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение в ответ на критику со стороны родственников пленников палестинского движения ХАМАС, передает The Times of Israel. Во время своего выступления политик, в частности, сказал, что слышит «крики семей заложников, которые потеряли самое дорогое для них».

«Мы с женой ходим на душераздирающие встречи , которые просто разрывают сердце на части. Я слышу, я слушаю, я не осуждаю. И я сделаю все возможное, чтобы вернуть заложников и выиграть войну», — отметил Нетаньяху.

Заявление прозвучало на фоне участившихся в последние дни многотысячных акций протеста по всему Израилю в поддержку семей заложников и с требованием немедленного проведения парламентских выборов. На демонстрациях от правительства Нетаньяху, в частности, требуют пойти на сделку с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа для возвращения пленных израильтян.

Палестинское движение совершило нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяло в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в Тель-Авиве на акцию протеста вышли полмиллиона израильтян.