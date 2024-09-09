Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет

Соединенные Штаты и их союзники готовы применить серьезные меры по отношению к Ирану из-за сотрудничества Тегерана с Россией в контексте спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя якобы передачу Ираном баллистических ракет РФ, передает ТАСС.

Он не смог подтвердить, что передача соответствующего оружия состоялась, однако заметил, что Вашингтон «невероятно встревожен» подобными сообщениями.

«Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны <...> России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия», — заявил Пател, не уточнив, о каких последствиях идет речь.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты впервые с начала конфликта на Украине. Союзники Киева и страны «Большой семерки» уже начали обсуждать санкции против Тегерана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что «информация не всегда соответствует действительности».

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана.