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Наследный принц Саудовской Аравии посетит саммит БРИКС в Казани

Лавров: наследный принц Саудовской Аравии приглашен на саммит БРИКС

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит саммит БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Лавров сделал в Эр-Рияде после заседания по стратегическому взаимодействию и развитию сотрудничества с арабскими государствами Персидского залива. По словам главы МИД РФ, участие наследного принца в саммите БРИКС обсуждалось на сегодняшних переговорах.

«Я уверен, что это будет успешное мероприятие», — сказал Лавров.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к Российской Федерации, оно продлится до конца года. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что готовность к сотрудничеству с БРИКС на сегодняшний день проявляют более 30 стран.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

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