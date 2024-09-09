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Россия пригрозила Латвии последствиями в случае продажи «Дома Москвы»

Захарова: продажа «Дома Москвы» будет иметь для Латвии правовые последствия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Проведение аукциона по продаже здания «Дома Москвы» в Риге будет иметь для его участников и Латвии в целом правовые последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Россия рассматривает сам факт проведения аукциона как противоправный акт.

«Здание «Дома Москвы» по-прежнему по праву принадлежит городу Москве и без согласия российской стороны не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам», — сказала она.

Захарова отметила, что проведение аукциона по продаже здания будет иметь негативные правовые последствия как для властей республики, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем.

20 августа Латвия выставила на аукцион национализированный зимой культурный центр «Дом Москвы», средства за который планируется передать Украине.

В январе МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозил Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили о нарастающей вовлеченности Латвии в конфликт на Украине.

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