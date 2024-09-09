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Иран пригрозил Израилю болезненным ответным ударом

Глава КСИР Салами: Израиль сотрясает кошмар неизбежного ответа Ирана

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Израиль ответит за нападение на главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, считает командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, передает The Jerusalem Post. По его словам, Иран примет болезненные меры в отношении еврейского государства.

«Кошмар неизбежного ответа Ирана сотрясает Израиль днем ​​и ночью», — отметил Салами.

Он добавил, что иранские ответные меры будут неожиданными для Израиля. Салами подчеркнул, что планируются точные и рассчитанные шаги. При этом глава КСИР не уточнил, когда и как Иран ответит Израилю на атаку на Ханию.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. Атаки Ирана израильская сторона ждет с конца июля. По версии различных СМИ, Тегеран отказался от немедленного ответа, в частности, на фоне последовательных уговоров со стороны США.

Ранее США признали, что не смогут вечно защищать Израиль от Ирана.

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