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Лавров ответил на информацию о вмешательстве США в выборы

Лавров: Москва знает, как бороться с иностранным вмешательством в выборы

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Алексей Майшев/РИА Новости

Москва знает, как бороться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, в том числе в выборы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Попытки вмешиваться во все и вся — это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации», — заявил министр.

Глава российского МИД отметил, что, вероятно, где-то иностранное вмешательство может действовать, более того, в мире было множество моментов с переворотами в государственной власти.

Лавров подчеркнул, что в отношении РФ любое вмешательство имеет обратный эффект — российское общество становится только сплоченнее.

Также министр указал, что Россия знает, как бороться с иностранным вмешательством во внутреннюю политику, тогда как на Западе «до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом». Тоже самое произошло и сейчас, заключил Лавров.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что провокационные кампании Запада на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России не увенчались успехом.

Ранее Памфилова высказалась о ходе выборов в РФ.

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