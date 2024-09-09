В правительстве Германии заверили, что Шольц «не побоится» позвонить Путину

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным когда сочтет, что для этого наступило подходящее время. Его слова приводит телеканал N-tv.

Хебештрайт подчеркнул, что Шольц неоднократно напоминал о звонках российскому лидеру после начала конфликта на Украине и заявлял, что продолжит это делать.

«Поэтому если канцлер ФРГ сочтет этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру», — сказал он.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее в Германии рассказали, каким должен быть мир на Украине.