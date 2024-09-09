В Совфеде оценили угрозы США в адрес Эрдогана из-за БРИКС словами «он не из пугливых»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что угрозы США и их союзников в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его планов посетить саммит БРИКС в Казани вряд ли его испугают. В своем Telegram-канале он написал, что сила притяжения политического объединения растет.

Он подчеркнул, что угрозы принять против Турции «меры» из-за потенциального визита Эрдогана на саммит БРИКС в Казани вряд ли сработают.

«Маловероятно, что это испугает Эрдогана. Он не из пугливых. А сила притяжения БРИКС растет. Около 30 новых государств хотят вступить в БРИКС или наладить взаимодействие с этой организацией. Многим странам надоело поступать с оглядкой на Вашингтон», — написал Пушков.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого телеканал Haberturk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщал, что Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, о чем сообщило агентство Bloomberg.

Ранее в США заявили о страхе Вашингтона из-за стремления Турции в БРИКС.