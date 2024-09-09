В Совфеде прокомментировали предстоящие дебаты Трампа и Харрис

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал предстоящие дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис «балаганом» и «имитацией демократии». В беседе с «Парламентской газетой» он указал, что России не следует оглядываться на президентскую гонку в США.

По его словам, нет смысла «раскладывать на атомы» заявления Трампа и Харрис и их политические программы, так как изобретательный процесс в Соединенных Штатах не имеет ничего общего с демократией.

«Я эти дебаты никак не оцениваю. Это такой балаган, который лишь отчасти напоминает выборы — там неважно, кто кого как обозвал. Я считаю, что Россия должна развиваться, не оглядываясь на всякие шоу и имитации демократии», — заявил Климов.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Ранее сообщалось, что Харрис готовится, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.