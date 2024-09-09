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В Махачкале уволили заместителя мэра

Заместитель мэра Махачкалы Исаков покинул занимаемую должность

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Администрация Махачкалы

Заместитель мэра Махачкалы — руководитель аппарата администрации города Сейфулах Исаков подал прошение об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спросите у Расула» со ссылкой на несколько источников.

Из материала следует, что чиновник является доверенным лицом государственного секретаря Республики Дагестан Магомедсулатана Магомедова. В прошлом Исаков возглавлял управление по обеспечению деятельности государственного секретаря региона, при этом в администрации Махачкалы его считали «глазами и руками» Магомедова.

Позже журналисты выяснили, что заместитель мэра города вернулся в аппарат государственного секретаря Дагестана. Какой именно пост теперь будет занимать Исаков, пока неизвестно.

Чиновник занял должность заместителя мэра Махачкалы — руководителя аппарата администрации города в январе 2023 года. Соответсвующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

В июле 2024 года уже бывший мэр Минеральных Вод, расположенных в Ставропольском крае, Вячеслав Сергиенко ушел в отставку по собственному желанию. Комментируя ситуацию, чиновник заявил о переходе на другую работу. Однако он стал уточнять, где именно решил продолжить карьеру.

Ранее в Республике Марий Эл уволили мэра одного из городов.

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