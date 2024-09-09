Лавров провел встречи с главами МИД Индии и Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пребывания в Эр-Рияде провел встречи с главами МИД Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой. Об этом сообщает РИА Новости.

Темами обсуждения стали ход украинского конфликта, развитие двусторонних отношений с Индией и Бразилией и взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и «группе двадцати».

Во время встречи с бразильским коллегой Лавров получил в подарок футболку с подписью игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

8 сентября Лавров прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На полях встречи запланированы двусторонние переговоры с представителями ряда государств.

Ранее Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии.