Лавров назвал условие для обсуждения места переговоров по Украине

Россия не против обсудить место для проведения встречи по конфликту на Украине, однако для начала ей нужно понять конечную цель этих переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. <...> Когда мы увидим такую готовность (к защите Западом прав человека на Украине. — Прим. ред.), я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи», — объяснил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что обсуждение украинского конфликта в рамках размена территориями — это «несерьезно». По его мнению, говорить следует о правах людей, которые были «растоптаны законодательно».

Присутствуя на заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), министр также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, регион находится на пороге большой войны, которую РФ стремится не допустить.

Ранее Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии.