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Россия приветствует инициативу Си Цзиньпина по первопричине конфликта на Украине

МИД: РФ приветствует инициативу Си по решению первопричин конфликта на Украине

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия приветствует инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости решения первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Без того, чтобы посмотреть в корень этой проблемы, ничего не получится. И мы в этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя Си Цзиньпина, инициативе о глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации», — сказал глава МИД РФ по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Только разобравшись в первопричинах конфликта на Украине, можно их надежно устранить, подчеркнул Лавров.

9 сентября председатель КНР заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что все стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для переговоров.

Ранее Орбан заявил об «эффектном» событии в рамках мирной миссии по Украине.

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