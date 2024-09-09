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Политолог объяснил решение Украины отозвать своего дипломата из Грузии

Политолог Мамрадзе: Киев присоединился к критике Грузии за якобы отказ от Запада

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РИА «Новости»

Политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал снятие с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина. По мнению эксперта, Киев решил продемонстрировать, что стоит в одном ряду со странами, критикующими Тбилиси за «якобы недостаточное стремление на Запад».

«Очень многим не нравится политика «Грузинской мечты» отстаивать, в первую очередь, национальные интересы», — подчеркнул Мамрадзе.

Он также предположил, что Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии», которая должна начаться после кадровых перестановок в руководстве Украины.

Об отзыве временного поверенного 9 сентября сообщил новый глава МИД Украины Андрей Сибига. Причиной его отставки министр назвал «полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

Как заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, украинское правительство отозвало Харишина за покупку стиральной машины.

Глава кабмина сравнил произошедшую ситуацию с отзывом посла Украины в Грузии в 2022 году. По его словам, тогда решение Киева можно было назвать политическим, так как дипломат вернулся на родину из-за отказа Тбилиси в поддержке санкций в отношении России.

Ранее стало известно, сколько организаций Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов.

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