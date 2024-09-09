Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество признать, что на Украине не должны воевать подразделения, использующие нацистскую символику. Его слова приводит РИА Новости.

«Международное сообщество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всему, и действуют», — заявил он.

По словам Фицо, информация о подобных формированиях замалчивается из-за геополитической ситуации.

Премьер Словакии заявил, что все говорят об опасности фашизма и нацизма, однако молчат терпят то, что на Украине действуют отряды с «полностью понятными обозначениями, относящимся к движениям, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными». Однако из-за геополитической борьбы это «никому не важно», указал Фицо.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины стали одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе.

«Фактически киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на европейском континенте. Мы все делаем правильно», — заявил представитель Кремля.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.