Раскрыта вероятность выхода Турции из НАТО

Турция может выйти из НАТО только после того, как альянс станет недееспособным. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Действительно, сейчас создалось некое противоречие, заключающееся в том, что Турция просится в БРИКС, оставаясь при этом членом НАТО», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что несмотря на это БРИКС не является военной организацией, но членство страны в альянсе настораживает некоторых действующих членов организации. Поэтому, считает Перенджиев, вопрос возможности выхода Турции из Североатлантического альянса находится на обсуждении, но в итоге страна может просто занять особое положение в НАТО.

По мнению эксперта, Турция может все же принять решение покинуть альянс, но только в том случае, когда НАТО станет менее дееспособной организацией. При этом, утверждает Перенджиев, исключить страну из альянса не смогут, поскольку подобного прецедента не было.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС.

Ранее политолог назвал последствия вступления Турции в БРИКС.