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В Совфеде объяснили подготовку Шольцем мирного плана по Украине

Пушков объяснил желанием Шольца остаться канцлером разработку плана по Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил разработку канцлером ФРГ Олафом Шольцем собственного мирного плана по Украине результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпела поражение. В своем Telegram-канале он написал, что это стало серьезным сигналом для Шольца, который хочет сохранить пост канцлера.

Сенатор напомнил, что партия Шольца «провалилась», уступив третье место партии «Союз Сары Вагенкнехт», в то время как несистемная «Альтернатива для Германии» заняла первое место в Тюрингии и второе в Саксонии.

«Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера. Между тем его правящая коалиция с бездарными «зелеными» и свободными либералами теряет поддержку не по дням, а по часам. Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен», — написал Пушков.

Накануне Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее большинство немцев посчитали Шольца слабым лидером.

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