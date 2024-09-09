Лаврову подарили футболку с подписью игрока бразильской сборной

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подарил российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с подписью игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает ТАСС.

Подарок был сделан на встрече в Эр-Рияде. Виэйра подтвердил, что футболка в цветах национального флага Бразилии действительно подписана Жуниором.

«Да, он один из моих любимых», - ответил Лавров.

Известно, что Лавров — футбольный фанат. В России его любимая команда — «Спартак», он начал болеть за нее еще в детстве, когда жил неподалеку от одноименного стадиона в Ногинске.

8 сентября руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На полях встречи запланированы двусторонние переговоры с представителями ряда государств.

Ранее Лавров передал главе МИД Индонезии Марсуди две броши, как у Захаровой.