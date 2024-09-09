Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Глава МИД РВ Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что беседа прошла в закрытом от СМИ режиме. В российском дипведомстве пока не сообщили подробностей переговоров.

В этот же день руководитель российского МИД встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Отмечается, что в ходе разговора министры обсудили развитие отношений России и Бразилии, а также взаимодействие стран на международных площадках по типу ООН, БРИКС и G20.

Помимо этого, Лавров и Виэйра отдельно обсудили конфликт на Украине и его проблематику.

Глава МИД РФ прилетел в столицу Саудовской Аравии вечером 8 сентября. Сообщалось, что Лавров планирует провести двусторонние переговоры с представителями ряда государств. Среди тем для обсуждения — региональная и международная повестка, безопасность в Персидском заливе, урегулирование кризисов и координация на рынке углеводородов.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.