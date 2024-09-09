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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии конфликт на Украине

Лавров провел переговоры с главой МИД Бразилии в Эр-Рияде

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РИА Новости

Руководитель российского МИД Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Информация об этом опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора министры обсудили развитие отношений России и Бразилии, а также взаимодействие стран на международных площадках по типу ООН, БРИКС и G20.

Помимо этого, Лавров и Виэйра отдельно обсудили конфликт на Украине и его проблематику.

Глава МИД РФ прилетел в столицу Саудовской Аравии вечером 8 сентября. Сообщалось, что Лавров планирует провести двусторонние переговоры с представителями ряда государств. Среди тем для обсуждения — региональная и международная повестка, безопасность в Персидском заливе, урегулирование кризисов и координация на рынке углеводородов.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.

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