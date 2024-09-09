В Белоруссии рассказали, как ядерное оружие у Минска «отрезвило» Запад

Появление ядерного оружия у Белоруссии стало отрезвляющим фактором для Запада, оно усилило переговорные позиции Минска. Об этом в интервью ВоенТВ заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник главы МО Белоруссии Валерий Ревенко.

«Оно (наличие ядерного оружия. – прим. ред.) отрезвило, оно привело в более конструктивный разговор», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Ревенко, до передачи Белоруссии ядерного оружия отношение к Минску со стороны Запада было своеобразное. Там считали, что Белоруссия не станет серьезным препятствием для продвижение западной политики в регионе.

Наличие ядерного оружия в распоряжении Минска повысило безопасность Белоруссии, добавил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что сегодня Запад не знает, что делать с Россией и Белоруссией, которые обладают ядерным оружием.

Лукашенко отметил, что на Западе «погибать не хотят», поскольку «у них сытая и хорошая жизнь».

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