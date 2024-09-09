Новый глава МИД Украины дал совет Западу по поддержке Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал западных партнеров Киева вкладываться в производство необходимого ВСУ оружия на предприятиях местного военно-промышленного комплекса (ВПК), что поможет нарастить военную помощь республике. Об этом он написал на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, украинский ВПК развивается быстрыми темпами и может производить больше при наличии дополнительных инвестиций.

«Это также быстрее и дешевле для наших партнеров. Каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей безопасной инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность. Некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Призываем их увеличить инвестиции, а других – последовать примеру», – отметил он.

Накануне Андрей Сибига призвал страны Запада снять все ограничения по ударам вглубь России поставленным дальнобойным оружием. Он указал на 51-ю статью устава ООН, согласно которой защищающаяся страна не может быть ограничена в обороне.

Ранее Зеленский заявил о нехватке у Украины денег на производство собственного оружия.