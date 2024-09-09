Путин встретился с главой Новгородской области

Российский президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, с которым обсудил развитие промышленности и здравоохранения в регионе, а также ряд других тем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Андрей Никитин, в частности, доложил президенту о росте промышленного производства и доли ОПК, реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости», — говорится в сообщении.

Помимо этого, президент и региональный глава обсудили способы привлечения в Новгородскую область специалистов из области медицины, а также различные детали, связанные с ремонтом учебных заведений, газификацией, развитием инфраструктуры и восстановлением культурных объектов.

9 сентября в Кремле сообщили, что Путин также намерен встретиться с избранными на прошедших выходных губернаторами ряда российских регионов. О дате встречи обещали рассказать дополнительно.

Ранее в ЭИСИ отметили вклад Путина в развитие финансовой системы России.