Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что ВС РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, комментируя заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова о финальной части СВО. Его слова приводит «Лента.Ru».

По его словам, Россия «идет в правильном направлении» и «уничтожает».

В то же время Заварзин отказался комментировать слова Алаудинова, отметив, что оценивает ситуацию как политик, и это направление «правильное». ВС РФ продвигаются вперед, а российский лидер Владимир Путин заявлял, что «идет хорошее наступление», напомнил депутат.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Он предположил, что на этой ноте Россия «в конечном итоге» и завершит спецоперацию.

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