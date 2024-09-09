В Совфеде оценили планы Шольца представить мирный план по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц – это один из участников конфликта на Украине и главных спонсоров киевского режима, считает зампред Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. После отправки в зону спецоперации смертоносного оружия он не может говорить о собственном мирном плане, заявил он в беседе с RT.

Так сенатор прокомментировал сообщения о планах Шольца представить свой мирный план по урегулированию украинского конфликта.

«Человек, который дает команды на поставки смертоносного оружия на Украину, а затем рассуждает о мирном плане, — не вызывает никакого доверия. Поэтому Шольц — это не тот человек, который может призывать [к миру]», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что так как Германия выступает одним из основных источников вооружения Украины, никто не поверит в мирные инициативы ее властей.

Напомним, итальянские журналисты выяснили, что Шольц начал работать над своим мирным планом, который предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины. Уточняется, что канцлер стремится укрепить свои позиции перед выборами и войти в историю как «канцлер мира». Сам Шольц призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее, и предложил провести еще одну конференцию по украинскому кризису с участием России.

Политолог ранее раскрыл цель заявления Шольца о переговорах по Украине.