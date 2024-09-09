Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РЖД планируют вернуть прямые поездки в Китай

РЖД прорабатывает вопрос возобновления пассажирского сообщения с КНР

close
Shutterstock/JetKat

В РЖД прорабатывают вопрос возвращения пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

В компании отметили, что в этом заинтересованы обе стороны, «особенно правительство Забайкальского края» в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска.

Глава РЖД Олег Белозеров провел совещание руководства холдинга, на котором обсудили итоги августа и восьми месяцев года в целом. Помимо обсуждения вопросов о рейсах в Китай, он поручил отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока. Это поручение должно быть отработано во взаимодействии с Минтрансом страны.

В конце июля правительство России одобрило проект договора, упрощающий передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем. Раньше получить нужные документы можно было всего в нескольких учреждениях. Теперь же таких пунктов стало больше.

Ранее в МИД заявили о попытках США помешать диалогу России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами