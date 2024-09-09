В РЖД планируют вернуть прямые поездки в Китай

В РЖД прорабатывают вопрос возвращения пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

В компании отметили, что в этом заинтересованы обе стороны, «особенно правительство Забайкальского края» в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска.

Глава РЖД Олег Белозеров провел совещание руководства холдинга, на котором обсудили итоги августа и восьми месяцев года в целом. Помимо обсуждения вопросов о рейсах в Китай, он поручил отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока. Это поручение должно быть отработано во взаимодействии с Минтрансом страны.

В конце июля правительство России одобрило проект договора, упрощающий передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем. Раньше получить нужные документы можно было всего в нескольких учреждениях. Теперь же таких пунктов стало больше.

Ранее в МИД заявили о попытках США помешать диалогу России и Китая.