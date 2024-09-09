Дугин: Россия возвращается к автономной промышленности

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости строительства собственных пассажирских самолетов. Эксперт отметил, что РФ «на протяжении последних 30 лет избавлялась от собственной автономной промышленности, стараясь занять место в международном распределении труда».

«Нынешнее выступление Путина — это революционный шаг в сторону совершенно иного вектора развития. То есть наш президент дает абсолютно новое указание. Вместо того чтобы разваливать, продолжать разваливать суверенную экономику, ее надо создавать. Ее надо, наоборот, укреплять. И отсюда, вот, идея авиастроения», — сказал Дугин.

В начале сентября, в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство уже в ближайшее время.

Глава государства подчеркнул, что в России нужно строить собственные самолеты — надежные, качественные и в нужных объемах. По его словам, число пассажиров на внутренних перелетах на Дальнем Востоке нужно увеличить до 4 млн ежегодно.

Ранее Путин заявил, что России нужно сформировать энергетический суверенитет страны.