В Кремле оценили результаты выборов в российских регионах

Временно исполняющие обязанности глав регионов РФ и партия «Единая Россия» показали высокие результаты на выборах, состоявшихся в стране с 6 по 8 сентября. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя главы государства рассказать, как Кремль оценивает итоги выборов. В ответ он обратил внимание, что голосование было организовано очень хорошо.

«Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные и высокие результаты партии власти», — добавил Песков.

При этом он призвал корреспондентов дождаться официальных комментариев Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ об итогах выборов.

9 сентября в ЦИК РФ сообщили, что на выборах главы Республики Алтай победил врио руководителя региона Андрей Турчак. После обработки 100% протоколов кандидат от партии «Единая Россия» получил 74% голосов.

На выборах в Калининградской области также победил исполняющий обязанности губернатора региона в лице Алексея Беспрозванных. Аналогичная ситуация произошла и в ряде других субъектов, включая Хабаровский край.

Ранее в Республике Крым заявили о попытках украинских властей дискредитировать выборы на полуострове.