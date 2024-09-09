Песков прокомментировал сообщения о поставках России иранских ракет

Москва видела сообщения о поставках ракет России из Ирана. Подобная информация не всегда соответствует действительности, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — сказал Песков.

Он отметил, что Иран является важным партнером России, с которым развиваются торгово-экономические отношения.

Кроме того, Москва и Тегеран развивают сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. Будем продолжать это делать в интересах народов двух стран, добавил представитель Кремля.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты впервые с начала конфликта на Украине. Союзники Киева и страны «Большой семерки» уже начали обсуждать санкции против Тегерана.

Ранее в Иране отреагировали на данные о поставках оружия сторонам конфликта на Украине.