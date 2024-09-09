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В Грузии объяснили отзыв украинского дипломата покупкой стиральной машины

Премьер Грузии Кобахидзе: Киев отозвал дипломата за покупку стиральной машины

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Global Look Press

Украинское правительство отозвало временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина за покупку стиральной машины. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Это не политический акт, он связан с покупкой представителем конкретного посольства предмета обихода, который, по мнению украинских властей, он не должен был приобретать в условиях войны. Речь идет о стиральных машинах», — заявил Кобахидзе.

Премьер сравнил произошедшую ситуацию с отзывом посла Украины в Грузии в 2022 году. По словам главы правительства, тогда решение Киева можно было назвать политическим. Это связано с тем, что дипломат вернулся на родину из-за отказа Тбилиси в поддержке санкций в отношении России.

Об отзыве временного поверенного 9 сентября сообщил новый глава МИД Украины Андрей Сибига. Причиной его отставки министр назвал «полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

Ранее премьер Грузии раскритиковал Украину за недружественные шаги.

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