Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения и ожидает его реакции. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на пресс-конференции, передает ТАСС.

В десятую редакцию проекта включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей, отметил Мирзоян.

Армянская сторона считает, что существует реальная возможность подписать мирное соглашение в короткие сроки и открыть страницу долгосрочной стабильности в регионе, добавил он.

6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку согласовал с Ереваном почти 80% текста мирного договора.

31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться на границе двух стран со своим азербайджанским коллегой для продолжения переговоров о мирном соглашении.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать потерянные территории.