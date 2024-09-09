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Песков оценил возможность встречи Путина с высокими представителями БРИКС

Песков допустил встречу Путина с группой высоких представителей стран БРИКС

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин может провести встречу с участниками заседания группы высоких представителей стран — членов БРИКС, которое пройдет на текущей неделе. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили его прокомментировать планы советника индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджита Довала посетить Москву в период с 10 по 11 сентября. Как рассказал Песков, в рамках поездки помощник главы правительства Индии примет участие во встрече высоких представителей государств — членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Это все происходит в рамках председательства РФ в БРИКС. Мы не исключаем встречи президента с участниками данного мероприятия», — добавил пресс-секретарь Кремля.

8 сентября телеканал India Today со ссылкой на источники сообщил о планах Довала посетить Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта. По информации журналистов, в том числе советник премьер-министра Индии намерен встретиться с российским лидером и иными коллегами из РФ и КНР.

Ранее Путин рассказал, сколько стран изъявляют желание сотрудничать с БРИКС.

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