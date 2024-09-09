Выборы в России прошли образцово, прозрачно и по правилам. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние на внутриполитический ландшафт продолжатся. <...> можно сказать, что выборы состоялись, они прошли образцово, прозрачно, понятно, в соответствии с правилами и нормами», — отметил Песков.

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий также высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

«Единая Россия» показала убедительные результаты, побеждают все действующие губернаторы и назначенные президентом врио глав регионов. В особых условиях шло голосование в Курской области, которая неожиданно показала самую высокую явку среди приграничных регионов. Из отличий этих выборов также массовые отравления готовой едой на участках в Петербурге и низкая активность «антироссийских оппонентов», как их назвал ЦИК. Все подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.