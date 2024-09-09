Немецкий канцлер Олаф Шольц начал говорить о путях решения конфликта на Украине и о необходимости позвать Россию на конференцию по урегулированию кризиса из-за краха экономики ФРГ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное», — подчеркнул политик.

Филиппо согласился со словами Шольца по урегулированию конфликта.

До этого Шольц заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Ранее в Италии заявили, что Шольц готовит свой план урегулирования на Украине.