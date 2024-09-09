Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает над тем, чтобы не допустить этого. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность - не допустить этого», — сказал Лавров во время выступления на заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Достижение стабильности в регионе невозможно без решения конфликта между Израилем и Палестиной путем создания палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН, подчеркнул глава МИД.

Время в очередной раз подтвердило это, добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что сделка о прекращении огня в секторе Газа близка к завершению, на данный момент согласованы 90% всех условий.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по прекращению огня.