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The Washington Post нашла пропавшего экс-главу МИД Китая

WP: пропавшего экс-главу МИД Китая Цинь Гана назначили в World Affairs Press

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Terje Pedersen/Reuters

«Пропавшего» в прошлом году экс-главу МИД КНР Цинь Гана поставили на низшую должность в World Affairs Press — государственном издательстве при китайском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух бывших американских чиновников.

По словам источников издания, 58-летний Цинь Ган трудоустроен в издательстве по крайней мере на бумагах. Они утверждают, что понижение свидетельствует о его впадении в немилость, но также означает, что он «сорвался с крючка».

«Он не попадет в тюрьму, но его карьера окончена», — пояснил один из чиновников.

Как считают источники, понижение Цинь Гана «служит не только наказанием, но и предостережением».

Цинь Ган возглавил МИД КНР в конце декабря 2022 года. В конце июля 2023 года его сняли с этой должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Главой МИД Китая стал Ван И. На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне.

Ранее бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая.

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