В Армении заявили об отсутствии в стране антироссийской кампании

В Армении не было никакой антироссийской кампании. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

«В Армении не было антироссийской кампании», — отметил он.

При этом в разговоре с журналистами он привел «абстрактный пример», задавшись риторическим вопросом: «Если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией?» На вопрос, означает ли это утверждение, что «Россия напала на Армению», Симонян попросил не воспринимать его слова в прямом смысле.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не та страна, с которой можно говорить на языке иронии или оскорблений. Пашинян отметил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Ранее Пашинян высказался по функционированию военной базы РФ в Армении.