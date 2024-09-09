Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили об отсутствии в стране антироссийской кампании

Спикер парламента Армении Симонян: антироссийской кампании в стране не было

close
Асатур Есаянц/РИА Новости

В Армении не было никакой антироссийской кампании. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

«В Армении не было антироссийской кампании», — отметил он.

При этом в разговоре с журналистами он привел «абстрактный пример», задавшись риторическим вопросом: «Если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией?» На вопрос, означает ли это утверждение, что «Россия напала на Армению», Симонян попросил не воспринимать его слова в прямом смысле.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не та страна, с которой можно говорить на языке иронии или оскорблений. Пашинян отметил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Ранее Пашинян высказался по функционированию военной базы РФ в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами