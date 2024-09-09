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В Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран

СБ Белоруссии: идут провокации на границе со стороны Украины, Польши и Балтии

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что в республике был зафиксирован ряд провокаций на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины.

«Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства», — сказал он, уточнив, что чаще всего они исходят от украинской стороны, а также с территории Польши и стран Балтии.

Наиболее резонансным из недавних примеров он назвал залет на территорию республики украинских беспилотников, часть из которых была сбита силами противовоздушной обороны страны.

Также Вольфович напомнил о различных «вбросах» в интернете, целью которых является обострение социально-политической ситуации.

5 сентября первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов сообщил, что Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили нарушившие государственную границу беспилотники.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».

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