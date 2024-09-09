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В Италии заявили, что Шольц готовит свой план урегурирования на Украине

Repubblica: Шольц готовит план мирного урегулирования на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Как пишет газета, после «разрушительных» результатов выборов в Тюрингии и Саксонии Шольц хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции и войти в историю как «канцлер мира».

По информации Repubblica, его план предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

В интервью немецкому телеканалу ZDF федеральный канцлер заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что в данный момент необходимо обсуждать, как прийти к миру на Украине как можно быстрее.

7 сентября Шольц выразил уверенность в своем переизбрании в 2025 году.

Ранее Шольц заявил о правильности «осторожного курса» Германии при поддержке Украины.

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