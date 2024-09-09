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В Финляндии рассказали, на кого стали «охотиться» ВС РФ на Украине

Аналитик Малинен: западные военные специалисты на Украине стали целью ВС России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России на Украине безжалостно ликвидируют иностранных военных специалистов, которые помогают ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил финский аналитик Туомас Малинен.

«Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — подчеркнул он.

9 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские силы ударили ракетами по гостинице «Заря» в городе Николаевка к востоку от Славянска в Донецкой народной республике.

По его словам, гостиницу использовали наемники и солдаты Вооруженных сил Украины. В итоге удалось ликвидировать несколько десятков военных, заключил он.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.

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