Вооруженные силы России на Украине безжалостно ликвидируют иностранных военных специалистов, которые помогают ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил финский аналитик Туомас Малинен.

«Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — подчеркнул он.

9 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что российские силы ударили ракетами по гостинице «Заря» в городе Николаевка к востоку от Славянска в Донецкой народной республике.

По его словам, гостиницу использовали наемники и солдаты Вооруженных сил Украины. В итоге удалось ликвидировать несколько десятков военных, заключил он.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.