Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля — Пьером. Об этом сообщили на сайте палаты парламента.

По данным пресс-службы, они обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между странами.

8 сентября Пьер де Голль сопровождал председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, который отправился на избирательный участок в школе № 1236 для голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу Восьмого созыва.

Пьер де Голль заявил, что хочет, чтобы французский президент был так же честен со своим народом, как честен перед россиянами лидер РФ Владимир Путин. Он также выразил надежду, что народы России и Франции в будущем снова воссоединятся.

Де Голль также назвал плевком в память героев войны отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Парижа.

Ранее МИД РФ заявил, что действия Франции приближают ее прямое столкновение с Россией.