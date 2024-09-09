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Премьер Грузии заявил, что выборы проходят на фоне небывалого вмешательства извне

Кобахидзе: период выборов в Грузии проходит на фоне вмешательства извне

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Nadja Wohlleben/Reuters

Период выборов в Грузии протекает на фоне развития небывалого вмешательства в него со стороны иностранных сил. Об этом в рамках брифинга заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«(Парламентские. – прим. ред.) выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — подчеркнул глава грузинского кабмина.
По мнению Кобахидзе, такое развитие событий противоречит избирательным принципам. При этом он выразил уверенность, что иностранные силы не смогут повлиять на результаты электорального процесса.

До этого Кобахидзе заявлял, что более 450 организаций в Грузии прошли регистрацию в реестре иноагентов в соответствии с ранее принятым законом.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в Грузии назвали Запад «врагом страны».

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