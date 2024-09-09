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Названа дата визита главы МИД Китая в Россию

Глава МИД Китая Ван И посетит Санкт-Петербург 11–12 сентября

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел КНР Ван И 11–12 сентября посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Мао Нин, передает РИА Новости.

«По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 11-12 сентября примет участие в 14-м заседании высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге», — сказал дипломат.

В июле Ван И заявил, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

5 сентября китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что на саммите БРИКС в Казани пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако дипломат не смог ответить на вопрос, что станет главной темой обсуждения.

Ранее востоковед указал на скрытое соперничество России и Китая.

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