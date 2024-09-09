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Стало известно, сколько организаций Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов

Кобахидзе: более 450 НПО в Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Более 450 организаций в Грузии прошли регистрацию в реестре иноагентов в соответствии с соответствующим принятым законом. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«С заявлением в Министерство юстиции Грузии обратились более 450 неправительственных организаций», — отметил он. По его словам, это значительная часть тех организаций в стране, которые получают финансирование из иностранных источников.

Он также добавил, что иностранные инвесторы выступают с угрозами к тем грузинским неправительственным организациям, которые намерены зарегистрироваться в упомянутом реестре.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Новость дополняется.

Ранее Захарова русской пословицей прокомментировала принятие закона об иноагентах в Грузии.

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